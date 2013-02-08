У ПР розглядають два варіанти розблокування Ради: пасивний і бійку

Народний депутат від фракції Партії регіонів Володимир Олійник не виключає, що Партія регіонів вдасться до розблокування роботи Верховної Ради 19 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Олійник заявив сьогодні журналістам.

За його словами, якщо 19 лютого до парламенту прийдуть понад 226 народних депутатів, які представляють провладні фракції, то у них буде повне моральне право розблокувати роботу ВР.

Народний депутат зауважив, що наразі є два варіанти. “Застосування пасивного сценарію - коли прийшли раніше і заблокували не з метою блокування, а з метою розблокування, і є більш неприйнятний варіант — бійка. Але я категорично проти”, - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від опозиції із 5 лютого блокують роботу Верховної Ради, вимагаючи запровадження системи для персонального голосування.

Сьогодні, 8 лютого, депутати з опозиційних фракцій продовжують блокувати роботу Верховної Ради.

Зранку в сесійній залі Верховної Ради перебувають близько 50 депутатів.

Близько десяти членів фракції “УДАР” зайняли президію ВР, приблизно стільки ж опозиційних депутатів оточили парламентську трибуну.

Як і раніше, в залі засідань висять банери: “Кнопкодав - геть із Ради!”, “Кнопкодавам - ні!”, “Депутате! Ходи на роботу! Голосуй особисто!” .

6 лютого голова ВР Володимир Рибак повідомив, що парламентська більшість заявляє, що 19 лютого Верховна Рада України почне працювати.

Він закликав народних депутатів уникнути провокацій. “Я хочу, щоб ніяких провокацій не було”, - додав спікер.