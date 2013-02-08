Експерт: Україні треба встигнути з виконанням вимоги ЄС до початку літа

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

В.Чалий відзначив, що, виходячи з жорстких заяв комісара Європейського Союзу з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефана Фюле під час візиту до Києва, листопад є останнім терміном для виконання Україною своїх зобов'язань.

«Чіткий месседж: дедлайн - листопад місяць. Очевидно, що після цього, судячи з жорсткої позиції ЄС, далі угода у такій формі вже розглядатися не буде», - сказав експерт.

Водночас, на думку В.Чалого, дедлайн настане набагато раніше, оскільки для того, щоб одержати мандат країн ЄС на підписання Угоди про асоціацію і провести його через бюрократичні процедури ЄС, потрібний час. «Реально - це кінець весни - початок літа, пізніше це вже буде технічно неможливо», - сказав він.

Він також відзначив, що в Євросоюзі зараз розглядається варіант, щоб одночасно з отриманням мандата країн на підписання Угоди було рішення про її імплементацію і входження в обов'язкову правову стадію частини Угоди, яка стосується зони вільної торгівлі і яка не вимагає окремої згоди країн ЄС.

«Угода, за моїми оцінками, у разі підписання, вже діятиме відсотків на 80%», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Києвом до Вільнюського саміту “Східного партнерства” (листопад 2013 року) за умови прогресу в протидії виборчому правосуддю, усуненні недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, а також подальшого прогресу в реформах, визначених Порядком денним асоціації.