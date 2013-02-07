Фюле встановив Україні дедлайн: умови ЄС мають бути виконані до листопада

Комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан Фюле заявляє, що кінцевим терміном виконання Україною умов Євросоюзу щодо підписання договору про асоціацію є листопад 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ш.Фюле заявив сьогодні в Києві під час спільної з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим прес-конференції.

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“У висновках Ради Міністрів закордонних справ Європейського Союзу 10 грудня 2012 року було абсолютно чітко заявлено: орієнтирами є три критерії. Це вибіркове правосуддя, виборче законодавство і впровадження реформ, передбачених порядком денним асоціації”, - сказав Ш.Фюле.

Він наголосив, що під час сьогоднішньої зустрічі з М.Азаровим не обговорювалося це питання у форматі “а що буде якщо”, зокрема маючи на увазі утримання за гратами колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. “Ми говорили про конкретний спосіб досягнення результатів, про конкретні дії, які необхідні для того, щоб створити умови для підписання угоди про асоціацію між Україною і Європейський Союзом, що ж стосується строків, то вони нам також чітко зрозумілі - це листопад 2013 року, і я сказав про те, такі строки як грудень 2013 чи січень 2014 не існують”, - підкреслив Ш.Фюле.

Він також наголосив, що підписання угоди про асоціацію залежить від України, від української влади. “Досягнути відчутного прогресу і впровадити ту дорожню карту, яка лежить перед нами, від сьогоднішнього дня і до листопада цього року”, - зазначив Ш.Фюле.