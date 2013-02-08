У ДАІ - новий шеф &#8203;&#8203;із Донецька

18:49, 08 лютого 2013
Політика
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Новим керівником Державтоінспекції України призначено Володимира Астапковича.

Астапкович подякував за довіру / Фото: Департамент ДАІ МВС України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ Міністерства внутрішніх справ України.

До цього призначення полковник міліції В.Астапкович обіймав посаду начальника Управління ДАІ Донецької області, зазначається в повідомленні.

За даними прес-служби, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Черних вже представив особовому складу Департаменту ДАІ нового керівника.

С.Черних відзначив, що В.Астапкович має великий досвід практичної роботи в ДАІ, де за роки служби пройшов шлях від інспектора до керівних посад у територіальних підрозділах Державтоінспекції.

Також С.Черних наголосив, що сьогодні перед службою ДАІ стоїть ряд завдань, і керівництво внутрішніх справ очікує якісного їх виконання. Це, насамперед, вжиття заходів щодо зниження аварійності на автодорогах держави, посилений контроль за станом доріг, подальше технічне оснащення Державтоінспекції, підняття іміджу працівника ДАІ й служби в цілому.

У свою чергу новий керівник ДАІ висловив подяку за виявлену довіру та запевнив, що зробить все, аби служба ДАІ під його керівництвом гідно й своєчасно виконувала поставлені міністром внутрішніх справ та керівництвом держави завдання.

Також С.Черних від імені керівництва МВС висловив подяку генерал-майору міліції Валерію Лозовому, який упродовж майже трьох років очолював Державтоінспекцію.

В.Лозовий подякував колективу ДАІ за професійну службу та побажав успіхів новому керівнику.

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