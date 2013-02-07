У ДАІ розповіли, як уникнути непорозумінь через штрафи
При сплаті штрафів за порушення правил дорожнього руху необхідно обов’язково вказувати серію та номер протоколу.
Столична Державтоінспекція інформує водіїв, що при сплаті штрафів за порушення правил дорожнього руху у квитанціях необхідно обов’язково вказувати не лише код платежу, прізвище ім’я по-батькові платника, але й серію та номер протоколу про адміністративне правопорушення.
Про це УНІАН повідомили в Управління ДАІ м. Києва, зауваживши, що такі зміни необхідні для поліпшення контролю за надходженням коштів і допоможуть уникнути непорозумінь, які виникають при з’ясуванні своєчасної сплати платежів у виконавчій службі.
Нагадуємо, що відповідно до ст. 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф має бути сплачений не пізніше, ніж через п`ятнадцять днів з дня вручення постанови порушнику про накладення штрафу. У разі оскарження такої постанови або внесення на неї подання прокурора - не пізніш як через п`ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або подання без задоволення.
Щоб сплати штраф необхідно звернутися до будь-якої установи банку України. При цьому необхідно мати при собі документ, який засвідчує особу, індивідуальний ідентифікаційний номер платника податку, екземпляр протоколу про адміністративне правопорушення.