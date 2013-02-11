Кожара «вирішив» проблему вибору між Митним союзом і ЄС

Україна виступає за єдиний економічний простір між Європейським Союзом і Митним союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час свого виступу на Експертному форумі “Україна-2013”, організованому Інститутом Горшеніна.

“Ми рішуче виступаємо за єдиний економічний простір між цими двома потужними економічними об’єднаннями”, - сказав Л.Кожара.

На його переконання, у такому просторі легко знайдеться місце і для України.

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Л.Кожара вважає, що Європейський і Митний союзи мають розпочати переговори про полегшення торгівлі.

“У мене питання: чому Європейський та Митний союзи, які мають спільний кордон та товарообіг у 446 млрд доларів, навіть розмову не починають про полегшення торгівлі, не кажучи вже про повноцінну зону вільної торгівлі? На мій погляд, це нонсенс. Виходить, з Японією та В’єтнамом домовитися легше, ніж з найближчим сусідом?”, - сказав Л.Кожара.

Міністр також наголосив, що торговельні взаємини з Митним союзом не є для України питанням цивілізаційного вибору.

“Митний союз - це 60 млрд доларів товарообігу. Хіба ми можемо відмовитися від настільки потужного ринку?”, - зазначив Л.Кожара.

За його словами, в зв’язку з цим Україна веде пошук форм співпраці з Митним союзом, загальною основою якого є запропонована Президентом України Віктором Януковичем формула “3+1”.

Л.Кожара нагадав, що вже укладено 2 меморандуми з Євразійською економічною комісією: меморандум про співпрацю з питань торгівлі та меморандум про співпрацю з питань технічного врегулювання. За словами міністра, подальший формат сторони будуть шукати в ході переговорів.