Луценко підозрює, що у нього внутрішня кровотеча

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам у режимі відео-конференції під час перерви у засіданні Печерського райсуду Києва, який розглядає скаргу екс-міністра на постанову про закриття кримінального провадження стосовно прокурорів та суддів, які приймали рішення про його арешт у 2010 році.

На запитання, як він себе почуває, Ю.Луценко сказав, що впевнено. Що стосується власне стану здоров’я то, за його словами, “стан здоров’я не такий хороший, як хочуть друзі, але й не такий поганий, як хотілося ворогам”.

Він зауважив, що у нього є підозри на внутрішню кровотечу після зробленої нещодавно операції, однак йому відмовляють у можливості обстеження.

“Я дотягну до 25 числа, коли мене знову можуть привезти на подальше обстеження та лікування”, - сказав Ю.Луценко.

Він зауважив, що у Менській колонії немає необхідних умов для проведення обстеження та лікування.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Ю.Луценка прооперували у столичній клініці «Оберіг».

Вранці 30 січня Ю.Луценка вже вивезли із лікарні до колонії.

Народний депутат, дружина Ю.Луценка Ірина Луценко розцінила вивезення її чоловіка з лікарні до колонії після операції як замах на його життя.

І.Луценко заявила, що, за інформацією медиків клініки, в якій Ю.Луценку робили операцію з видалення поліпів, у нього відкрилася одна з виразок, яка кровоточить, а також у нього сталася кровотеча після операції.

Водночас у ДПтС спростували ці заяви І.Луценко, заявивши, що колишнього міністра внутрішніх справ виписали з клініки його лікуючі лікарі.