Власенко: Незаконне стеження веде Генпрокуратура, а не СБУ

«Сьогодні ЗМІ розтиражували новину з нібито моєю заявою про те, що негласне спостереження за мною під виглядом роздачі рекламної продукції ведуть співробітники СБУ в костюмах мультиплікаційних ведмедів. Я хочу підкреслити, що я ніколи не стверджував подібного. Ми вже встановили особи цих персонажів - це співробітники Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України під керівництвом Андрія Станіславовича Курися», - заявив Власенко.

Захисник Тимошенко також зазначив, що те, що сталося сьогодні - не перший випадок вільного тлумачення пресою його заяв.

«У нас в країні не тільки у владі працюють професіонали в лапках, але і в засобах масової інформації. Як можна було переплутати СБУ і ГПУ? Я в черговий раз прошу журналістів і редакторів перевіряти інформацію, поширювану від мого імені, щоб уникнути неприємних юридичних наслідків», - підкреслив він.

Крім того, Власенко повідомив, що проведе внутрішнє розслідування з метою виявити джерело спотворення інформації, що публікується від його імені.

«Ми зараз перевіряємо, хто це робить. Занадто часто в ЗМІ публікуються мої заяви, де три чверті правди, а 25% - повна нісенітниця, яку додають до правдивої заяви, щоб виставити мене в ролі клоуна. Цю практику ми припинимо раз і назавжди», - запевнив Власенко.

Як відомо, у понеділок, 11 лютого, Власенко заявив про спроби його отруїти. Він зазначив, що у зв'язку з ескалацією ситуації у справі про вбивство Щербаня значно посилився тиск на нього як на захисника Тимошенко. Зокрема, в публікації йдеться, що біля будинку опозиціонера негласне спостереження за ним вели співробітники СБУ в костюмах мультиплікаційних ведмедів.