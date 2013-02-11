ГПУ й тюремники ще не знають, чи доставлятимуть Тимошенко в суд

У Генеральній прокуратурі України та Державній пенітенціарній службі не знають, чи буде доставлена 13 лютого до Апеляційного суду Києва екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко для участі в допиті свідка у справі вбивства народного депутата Євгена Щербаня.

Як повідомив УНІАН речник голови ДПтСУ Ігор Андрушко: "Враховуючи те, що Тимошенко сьогодні написала відмову брати участь у завтрашньому судовому засіданні (в Харкові у справі ЄЕСУ – УНІАН), я думаю, що аналогічна формула до ситуації буде застосована нею і до 13 лютого".

У свою чергу в прес-службі Генпрокуратури спростували інформацію окремих ЗМІ про те, що питання доставки до Києва Ю.Тимошенко вже вирішено: "Прес-служба наголошує, що інформація про можливу участь чи неучасть Тимошенко у судовому засіданні знаходиться виключно в компетенції пенітенціарної служби".

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Печерський районний суд Києва переніс на 13 лютого допит свідка у справі про вбивство депутата Є.Щербаня через відмову екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко брати участь у судовому засіданні в режимі відео-конференції.

Водночас у рішенні суд зобов’язав відповідні правоохоронні органи забезпечити доставку Ю.Тимошенко до залу суду.

18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

Довідка УНІАН. Народний депутат Є.Щербань 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька після прибуття з Москви був розстріляний групою осіб, які з автомобіля відкрили по ньому стрілянину з вогнепальної зброї. В результаті одержаних поранень депутат, його дружина і механік померли. Бортінженер літака помер у лікарні від вогнепального поранення в шию.