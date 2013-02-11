Тюремники нарікають, що Тимошенко знову відмовилася їхати до суду

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Як зазначається в повідомленні, засуджену Ю.Тимошенко було ознайомлено із запрошенням Київського районного суду Харкова для участі у судовому засідання, яке заплановано на 12 лютого 2013 року.

Водночас, за даними ДПтС, Ю.Тимошенко знову відмовилася від участі у судовому засіданні, посилаючись на своє перебування у стаціонарному відділенні медичного закладу.

При цьому в пенітенціарній службі нагадали, що «засуджена Ю.Тимошенко вже 10 місяців поспіль відмовляється прибути на засідання суду».

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Київський районний суд Харкова оголосив перерву до 12 лютого у слуханні кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації “Єдині енергетичні системи України”.

Відповідне рішення ухвалив головуючий суддя Костянтин Садовський з огляду на відсутність у залі засідань підсудної Ю.Тимошенко та її захисника Євгенії Тимошенко.

Водночас захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко заявив клопотання про закриття кримінальної справи щодо ЄЕСУ. Він вкотре наголосив, що ця справа вже була закрита, і суди підтверджували законність її закриття.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.