Янукович висловив Путіну співчуття

Президент України Віктор Янукович висловив співчуття Президентові Російської Федерації Володимиру Путіну у зв'язку з аварією на шахті «Воркутинська» в Республіці Комі.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«В Україні з глибоким сумом сприйняли звістку про аварію на шахті «Воркутинська» в Республіці Комі, що сталася 11 лютого цього року і призвела до людських жертв», - йдеться у співчутті.

В.Янукович передав слова щирого співчуття рідним і близьким загиблих, а також побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого о 10.00 до чергової частини МВС Росії по м. Воркута надійшло повідомлення про вибух на шахті «Воркутинська». За попередніми даними - стався вибух метану на глибині 800 м. Унаслідок вибуху загинули 18 шахтарів.