На шахті у Республіці Комі загинули 18 гірників

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МВС по Республіці Комі.

«За попередніми даними на 14:20 загинуло 18 осіб, 10 із них піднято на поверхню», - йдеться в повідомленні.

На місці пригоди працюють 50 співробітників поліції, зокрема 30 бійців ЗМОП МВС по РК із метою охорони громадського порядку на території шахти. Співробітниками поліції як і раніше місце події оточено. Інспектори ДІБДР сприяють каретам швидкої допомоги в доправленні постраждалих до лікувальних установ міста.

Поліцейські патрульно-постової служби охороняють вентиляційний стовбур шахти, звідки співробітники МНС піднімають гірників, які вижили, й загиблих. Проводяться подальші заходи щодо надання допомоги постраждалим.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого о 10.00 до чергової частини МВС Росії по м. Воркута надійшло повідомлення про вибух на шахті «Воркутинська». За попередніми даними - стався вибух метану на глибині 800 м.