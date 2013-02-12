Екс-посол США думає, що Обама не має наміру зустрічатися з Януковичем

У Президента США Барака Обами найближчим часом немає необхідності зустрічатися з Президентом України Віктором Януковичем, сказав в інтерв'ю інтернет-ресурсу Liga.net екс-посол США в Україні Стівен Пайфер.

Він нагадав про свою заяву, що США повинні підтримувати нормальні дипломатичні відносини з Україною, але Б.Обама не повинен зустрічатися з В.Януковичем до поліпшення в питаннях демократії.

«Я не можу говорити від імені влади США, але нині Президент Обама дуже зайнятий, а якихось невідкладних питань, які змусили б його зустрітися з Януковичем, поки що не виникає. Отже, я не робив би припущень про таку зустріч у найближчому майбутньому», - заявив С.Пайфер.