Обама: Ядерна програма КНДР загрожує всьому світу

Як пише РІА Новости, раніше Центральне телеграфне агентство Північної Кореї (ЦТАК) оприлюднило повідомлення, в якому підтвердило успішне проведення третього підземного ядерного випробування.

"Ядерні і ракетні програми Північної Кореї являють собою загрозу для національної безпеки США і всього світу. США зберігають пильність перед обличчям провокацій з боку КНДР і неухильно слідуватимуть виконанню оборонних зобов'язань по відношенню до союзників у регіоні", - йдеться в заяві американського лідера.

Обама назвав проведення Північною Кореєю ядерного випробування "провокаційним актом", що підриває регіональну стабільність, що збільшує ризик поширення і порушує численні резолюції СБ ООН і зобов'язання, дані Північною Кореєю колегам по "шістці".