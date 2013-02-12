ЄC не передавав Україні офіційний лист з 19 вимогами

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Так, як це інтерпретується у ЗМІ, що існує документ, який складається з 19 вимог, то такого документа, принаймні офіційного, ніхто Україні не передавав”, - сказав Є.Перебийніс.

Він припустив, що, вочевидь, йдеться про рішення Ради ЄС від 10 грудня, де фактично усі ці 19 пунктів, які зараз циркулюються у ЗМІ, були викладені.

Є.Перебийніс зазначив, що ці вимоги не є новими для України, вони постійно обговорюються на всіх рівнях між Україною і Євросоюзом.

“Усі ці питання стояли на порядку денному переговорів під час візиту комісара Фюле, і очевидно, що ці питання, усі або частково, будуть предметом переговорів під час саміту Україна-ЄС 25 лютого”, - сказав він.

Як відомо, у ряді ЗМІ було опубліковано 19 вимог Євросоюзу, виконання яких відкриє перед Україною двері до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

За інформацією «Главкому» за посиланням на власні джерела, зокрема, це:

1. виконання рекомендацій, визначених в остаточному звіті спостережної місії ОБСЄ/БДІПЛ щодо парламентських виборів в Україні;

2. подолання зафіксованих недоліків у проведенні парламентських виборів в Україні 28 жовтня 2012 року;

3. ухвалення Виборчого кодексу України;

4. забезпечення збалансованого доступу учасників виборів до засобів масової інформації;

5. проведення повторних виборів в одномандатних виборчих округах, в яких не визначено переможця;

6. вирішення питання політично вмотивованих вироків без зволікань;

7. швидке виконання рішень Європейського суду з прав людини;

8. виконання рекомендацій Ради Європи стосовно умов утримання та медичної допомоги особам, що перебувають під вартою;

9. забезпечення належного впровадження нового Кримінального процесуального кодексу, нового законодавства з питань адвокатури та створення Національного превентивного механізму проти тортур;

10. перегляд у тісних консультаціях з Радою Європи/Венеціанською Комісією закону про прокуратуру;

11. перегляд у тісних консультаціях з Радою Європи/Венеціанською Комісією Кримінального кодексу України;

12. перегляд у тісних консультаціях з Радою Європи/Венеціанською Комісією закону про «Вищу раду юстиції»;

13. перегляд у тісних консультаціях з Радою Європи/Венеціанською Комісією закону про судоустрій та статус суддів;

14. вжиття кроків у реформуванні міліції;

15. реалізація конституційної реформи у відповідності до міжнародних стандартів;

16. здійснення реформ, необхідних для підготовки до започаткування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі;

17. забезпечення ефективної боротьби з корупцією;

18. здійснення реформи системи управління державними фінансами, включаючи розширення повноважень Рахункової палати;

19. вжиття рішучих дій для покращення ділового та інвестиційного клімату.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Києвом до Вільнюського саміту “Східного партнерства” за умови прогресу в протидії вибірковому правосуддю, усуненні недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, а також подальшого прогресу в реформах, визначених Порядком денним асоціації.