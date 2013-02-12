ЄC не передавав Україні офіційний лист з 19 вимогами
Європейський Союз не передавав офіційного документа, що містив би 19 вимог, які Україна має виконати для підписання Угоди про асоціацію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
“Так, як це інтерпретується у ЗМІ, що існує документ, який складається з 19 вимог, то такого документа, принаймні офіційного, ніхто Україні не передавав”, - сказав Є.Перебийніс.
Він припустив, що, вочевидь, йдеться про рішення Ради ЄС від 10 грудня, де фактично усі ці 19 пунктів, які зараз циркулюються у ЗМІ, були викладені.
Є.Перебийніс зазначив, що ці вимоги не є новими для України, вони постійно обговорюються на всіх рівнях між Україною і Євросоюзом.
“Усі ці питання стояли на порядку денному переговорів під час візиту комісара Фюле, і очевидно, що ці питання, усі або частково, будуть предметом переговорів під час саміту Україна-ЄС 25 лютого”, - сказав він.
Як відомо, у ряді ЗМІ було опубліковано 19 вимог Євросоюзу, виконання яких відкриє перед Україною двері до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
За інформацією «Главкому» за посиланням на власні джерела, зокрема, це:
1. виконання рекомендацій, визначених в остаточному звіті спостережної місії ОБСЄ/БДІПЛ щодо парламентських виборів в Україні;
2. подолання зафіксованих недоліків у проведенні парламентських виборів в Україні 28 жовтня 2012 року;
3. ухвалення Виборчого кодексу України;
4. забезпечення збалансованого доступу учасників виборів до засобів масової інформації;
5. проведення повторних виборів в одномандатних виборчих округах, в яких не визначено переможця;
6. вирішення питання політично вмотивованих вироків без зволікань;
7. швидке виконання рішень Європейського суду з прав людини;
8. виконання рекомендацій Ради Європи стосовно умов утримання та медичної допомоги особам, що перебувають під вартою;
9. забезпечення належного впровадження нового Кримінального процесуального кодексу, нового законодавства з питань адвокатури та створення Національного превентивного механізму проти тортур;
10. перегляд у тісних консультаціях з Радою Європи/Венеціанською Комісією закону про прокуратуру;
11. перегляд у тісних консультаціях з Радою Європи/Венеціанською Комісією Кримінального кодексу України;
12. перегляд у тісних консультаціях з Радою Європи/Венеціанською Комісією закону про «Вищу раду юстиції»;
13. перегляд у тісних консультаціях з Радою Європи/Венеціанською Комісією закону про судоустрій та статус суддів;
14. вжиття кроків у реформуванні міліції;
15. реалізація конституційної реформи у відповідності до міжнародних стандартів;
16. здійснення реформ, необхідних для підготовки до започаткування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі;
17. забезпечення ефективної боротьби з корупцією;
18. здійснення реформи системи управління державними фінансами, включаючи розширення повноважень Рахункової палати;
19. вжиття рішучих дій для покращення ділового та інвестиційного клімату.
Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Києвом до Вільнюського саміту “Східного партнерства” за умови прогресу в протидії вибірковому правосуддю, усуненні недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, а також подальшого прогресу в реформах, визначених Порядком денним асоціації.