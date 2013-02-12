Скаргу УДАРу на дії Рибака об’єднали ще з п'ятнадцятьма

Окружний адміністративний суд Києва об’єднав в одне провадження адміністративну скаргу партії «УДАР» на дії та бездіяльність голови Верховної Ради Володимира Рибака щодо неособистого голосування народних депутатів 11 січня при звільненні з посади голови Нацбанку Сергія Арбузова і призначення на цю посаду Ігоря Соркіна з 15 аналогічними та призначив до розгляду по суті на 16.00 26 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні під час попереднього розгляду скарги партії “УДАР” виніс суддя Окружного адміністративного суду столиці Ігор Погрибниченко.

Також у ході засідання суд долучив до матеріалів справи лист керівника апарату ВР, копію листа присутності депутатів на пленарному засіданні, копію результатів поіменного голосування, а також відеозапис перебігу голосування.