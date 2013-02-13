Сьогодні українки поборються за чергові медалі ЧС з біатлону

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України.

Тренерський штаб національної збірної визначився зі складом команди на індивідуальну гонку (дистанція - 15 км, чотири вогневі рубежі) після тренування, яке відбулося напередодні. Окрім О.Підгрушної до складу команди також увійшли сестри Вікторія і Валентина Семеренко і Юлія Джима.

Як повідомляв УНІАН, у перших двох гонках у жіночій програмі світової першості українки завоювали відразу три медалі. У спринті чемпіонкою стала О.Підгрушна, а В.Семеренко взяла бронзу. Наступного дня, в гонці переслідування, бронзова медаль вже дісталася О.Підгрушній. Індивідуальна гонка стане третьою в рамках жіночих змагань на чемпіонаті світу.

Завдяки цим успіхам українська команда зараз займає друге місце в загальному заліку, поступаючись лише збірній Норвегії, на рахунку якої вже три золоті нагороди. У медальному заліку збірна України випереджає таких визнаних лідерів світового біатлону як Франція, Росія та Німеччина.

У чоловічих змаганнях індивідуальна гонка відбудеться завтра. У перших двох дисциплінах - спринті й гонці переслідування - наші біатлоністи нічим не порадували вболівальників, займаючи місця далеко за межами першої десятки.