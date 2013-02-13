Журналістів не пускають до суду в справі Щербаня

Співробітники судової міліції “Грифон” не пускають журналістів до зали судового засідання, незважаючи на те, що суддя Оксана Царевич розпорядилась видалити із зали лише осіб, які не є представниками ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, міліція лише випускає із зали присутніх, а назад без будь-яких пояснень відмовляється запускати, через що біля дверей виникла невелика штовханина.

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Як повідомляв УНІАН, слідчий суддя Печерського райсуду Києва Оксана Царевич зобов’язала народних депутатів залишити залу суду, де проходять слідчі дії в рамках розслідування вбивства депутата Євгена Щербаня.

Відповідне рішення О.Царевич прийняла у зв’язку з «неповагою до суду» депутатів.

Зокрема, таке рішення було ухвалено після того, як народні депутати почали негативно висловлюватися з приводу постанови судді про притягнення захисника екс-прем’єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка до адміністративної відповідальності.