Журналістів не пускають до суду в справі Щербаня

16:48, 13 лютого 2013
Політика
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Співробітники “Грифону” не пускають журналістів до зали засідань суду в Києві всупереч рішенню судді.

Милиция

Співробітники судової міліції “Грифон” не пускають журналістів до зали судового засідання, незважаючи на те, що суддя Оксана Царевич розпорядилась видалити із зали лише осіб, які не є представниками ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, міліція лише випускає із зали присутніх, а назад без будь-яких пояснень відмовляється запускати, через що біля дверей виникла невелика штовханина.

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Як повідомляв УНІАН, слідчий суддя Печерського райсуду Києва Оксана Царевич зобов’язала народних депутатів залишити залу суду, де проходять слідчі дії в рамках розслідування вбивства депутата Євгена Щербаня.

Відповідне рішення О.Царевич прийняла у зв’язку з «неповагою до суду» депутатів.

Зокрема, таке рішення було ухвалено після того, як народні депутати почали негативно висловлюватися з приводу постанови судді про притягнення захисника екс-прем’єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка до адміністративної відповідальності.

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