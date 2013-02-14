Діалог Януковича з країною покажуть 5 телеканалів

Про це повідомляє «Телекритика» з посиланням на прес-служби цих телеканалів.

Прямий ефір розпочнеться об 11.00.

На цю тему: Янукович поспілкується з українцями через телевізор

"Телекритика" нагадує, що відповідно до повідомлень прес-служби Першого національного, «НТКУ виступала ініціатором масштабного телевізійного проекту», однак, за даними джерел «Телекритики», організацією «Діалогу з країною» займається Адміністрація Президента.