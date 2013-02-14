Діалог Януковича з країною покажуть 5 телеканалів
06:00, 14 лютого 2013Політика
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22 лютого проект «Діалог з країною», у якому Віктор Янукович з нагоди третьої річниці інавгурації спілкуватиметься з громадянами країни в прямому ефірі, покажуть, крім Першого національного, «1+1», ICTV, «Україна» та «Інтер».
Про це повідомляє «Телекритика» з посиланням на прес-служби цих телеканалів.
Прямий ефір розпочнеться об 11.00.
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"Телекритика" нагадує, що відповідно до повідомлень прес-служби Першого національного, «НТКУ виступала ініціатором масштабного телевізійного проекту», однак, за даними джерел «Телекритики», організацією «Діалогу з країною» займається Адміністрація Президента.
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