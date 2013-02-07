Янукович поспілкується з українцями через телевізор
16:36, 07 лютого 2013Політика
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22 лютого Президент України Віктор Янукович у прямому ефірі Першого національного телеканалу відповість на запитання громадян України в рамках нового телевізійного проекту "Діалог з країною".
Янукович проведе діалог з країною
Про це повідомляється на сайті Першого національного.
Як зазначається у повідомленні, з огляду на наближення третьої річниці інавгурації В.Януковича Національна телекомпанія України виступила ініціатором масштабного телевізійного проекту "Діалог з країною".
Завдяки технічній і організаційній підтримці провідних телевізійних каналів, які пристали на пропозицію НТКУ і погодилися взяти участь у проекті, глава держави відповість на запитання, які будуть поставлені під час прямих включень з різних міст України, а також надійдуть телефоном.
Початок прямого ефіру об 11:00.
*** 25 лютого виповниться 3 роки з дня інавгурації В.Януковича.
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