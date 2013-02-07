Янукович поспілкується з українцями через телевізор

Про це повідомляється на сайті Першого національного.

Як зазначається у повідомленні, з огляду на наближення третьої річниці інавгурації В.Януковича Національна телекомпанія України виступила ініціатором масштабного телевізійного проекту "Діалог з країною".

Завдяки технічній і організаційній підтримці провідних телевізійних каналів, які пристали на пропозицію НТКУ і погодилися взяти участь у проекті, глава держави відповість на запитання, які будуть поставлені під час прямих включень з різних міст України, а також надійдуть телефоном.

Початок прямого ефіру об 11:00.

*** 25 лютого виповниться 3 роки з дня інавгурації В.Януковича.