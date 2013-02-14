Сенатор розповів, чому Януковича складно вітати у Вашингтоні

Колишній кандидат у президенти США, сенатор Джон Маккейн наголошує, що Конгрес та уряд Сполучених Штатів дуже стурбовані не лише поводженням з екс-прем’єром-міністром Юлією Тимошенко, а й повільною ерозією прав людини та зростанням втручання Росії у справи України.

Як повідомляє «Голос Америки», у Конгресі США зростає занепокоєння поступовою «білорусизацією» України. Відомі і впливові конгресмени все більше і більше висловлюють стурбованість політичними переслідуваннями в Україні і виносять це на обговорення колег. Дж.Маккейн цього тижня мав нагоду почути про ситуацію в Україні від доньки Ю.Тимошенко - Євгенії та колишнього міністра закордонних справ України Бориса Тарасюка.

Сенатор висловив бажання зустрітись з Євгенією Тимошенко ще два місяці тому.

За словами Дж.Маккейна, який перебуває у дружніх стосунках зі своїм колегою по Комітету з міжнародних відносин, а тепер державним секретарем США Джоном Керрі, у Конгресі все частіше лунають розмови про можливі санкції проти українських посадовців.

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«Комітет з міжнародних відносин буде розглядати це питання. Важко сьогодні передбачити, яким буде результат, але ми справді надзвичайно стурбовані ситуацією з порушенням базових прав людини та станом демократії в Україні. Ув’язнення політичних лідерів мало серйозний вплив на громадську думку тут, у Конгресі. Ми не віримо, що Тимошенко була засуджена у результаті справедливого судового процесу. І це висновок міжнародних оглядачів не лише тут у Сполучених Штатах», - сказав сенатор.

Дж.Маккейн наголосив, що Україна «велика країна з стратегічним положенням, і ми розуміємо важливість України для безпеки Сполучених Штатів. Я знаю, що новий державний секретар Джон Керрі дуже стурбований і добре знає і розуміє Україну. Що ми б хотіли бачити це – демократизацію, свободу. Ми хочемо мати хороші взаємини з Україною. Ми б хотіли, щоб Президент України відвідав Вашингтон, але дуже складно вітати його тут так довго, як в Україні відбуваються порушення прав людини».