У Тимошенко кажуть, що США готують ще одну резолюцію щодо України

Про це повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

За інформацією сайту, конгресмен США пропонує Палаті представників засудити вирок, винесений Ю.Тимошенко внаслідок несправедливого судового процесу.

"Палата представників вимагає від уряду України негайно звільнити всіх політичних ув'язнених, забезпечити належне медичне обслуговування для всіх в'язнів. Палата представників вимагає дотримання Україною принципів демократії та верховенства права, поваги прав людини, свободи преси, а також захист свободи слова і права на мирні зібрання", - йдеться у проекті резолюції, оприлюдненому на офіційному сайті Конгресу США.

Сайт Ю.Тимошенко також нагадує, що 22 вересня 2012 року Сенат США схвалив резолюцію, запропоновану сенатором-республіканцем Джеймсом Інхофом у співавторстві з сенатором-демократом Діком Дурбіном, та закликав Державний департамент США запровадити санкції стосовно посадових осіб України, причетних до політичного переслідування Ю.Тимошенко.