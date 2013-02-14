Прокурор допитує свідка у справі Щербаня

Слідчий суддя Печерського районного суду Києва Оксана Царевич у приміщенні столичного Апеляційного суду сьогодні зранку продовжила допит свідка Ігоря Мар’єнкова у справі про вбивство у 1996 році в Донецьку бізнесмена і депутата Євгена Щербаня.

Як передає кореспондент УНІАН, як і напередодні, частина представників ЗМІ не змогли потрапити до зали судового засідання, оскільки працівники спецпідрозділу “Грифон” заявляють, що місць у залі обмаль.

Запитання свідку ставить прокурор.

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Як повідомляв УНІАН, 18 січня генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи про вбивство Є.Щербаня. Підозрюваними в організації цього злочину є екс-прем'єр-міністри Юлія Тимошенко і Павло Лазаренко.