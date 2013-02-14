У ПР визнали, що Беркут перестарався, коли виганяв опозицію із суду

Народний депутат від Партії регіонів Дмитро Святаш визнає, що спецпідрозділи МВС «Грифон» та «Беркут» під час засідання Апеляційного суду, де проходили слідчі дії у справі про вбивство Є.Щербаня, перевищили свої повноваження, застосувавши силу до народних депутатів від опозиції. Про таке він заявив в ефірі «5 каналу».

«Народні депутати є недоторканими, є вісімдесята стаття Конституції. Тобто, з точки зору застосування сили «Грифон» і «Беркут» перевищили свої повноваження», - заявив Святаш.

«Мене там не було, але якщо дивитись на те, що є, ця стаття Конституції була порушена. Але, якщо зважати на те, як поводилися народні депутати, то вони порушували дисципліну судового провадження, і тут же порушені права судді. Те, що суддя, виходячи зі слів опозиції, порушила процес, то опозиціонери мають звернутися до ВРЮ, відкрити провадження і діяти в межах свого правочинства», - додав регіонал.