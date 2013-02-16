Член ЦВК: мера Києва оберуть на термін лише до наступних місцевих виборів

Юридично бездоганної дати одночасного проведення виборів мера Києва і Київради не існує, заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня. Україна» член ЦВК Михайло Охендовський.

«Питання цілком перейшло в площину політичної доцільності. Вирішити його може лише парламент», - підкреслив представник Центральної виборчої комісії.

М.Охендовський нагадав, що і чинна Київрада, і колишній мер були обрані на позачергових виборах у травні 2008 року.

«За нормами тодішньої редакції Конституції депутати міськради обиралися терміном на п`ять років, мер - на чотири роки. Тобто термін повноважень для депутатів Київради мав закінчитися у 2013 році, для мера - у 2012-му. Проте у 2010 році було відновлено чинність Конституції в редакції 1996 року. Термін повноважень за її положеннями становив чотири роки і для депутатів, і для мерів. У лютому 2011-го до Конституції було внесено зміни, згідно з якими термін повноважень і депутатів, і мерів становить п`ять років. Але тільки для тих, кого обрано на чергових виборах», - підкреслив М.Охендовський.

Він відзначив, що, оскільки у 2012 році повноваження мера Києва припинилися достроково, наступні вибори мера, очевидно, мають бути позачерговими.

«Про дострокове припинення повноважень Київської міської ради мови поки, здається, не йдеться. Якщо ж міськрада відпрацює весь відведений їй Конституцією термін, наступні вибори її депутатів будуть черговими. Що це означає? Це означає, що на наступних виборах депутати Київської міськради будуть обрані на п`ять років, а мер - лише до наступних чергових загальнонаціональних місцевих виборів», - сказав член ЦВК.

Стосовно їх дати, за його словами, також існують дві точки зору: 2015 або 2014 рік.

«Проект постанови про проведення їх в 2014 році було зареєстровано у Верховній Раді буквально вчора. Обґрунтований він тим, що у момент проведення місцевих виборів у 2010 році діяла Конституція у редакції 1996 року, відповідно до якої депутати місцевих рад і міські голови обиралися на чотири роки. Внесені у лютому 2011 року в Конституцію норми про п`ятирічний термін повноважень як депутатів місцевих рад, так і сільських, селищних і міських голів, ретроспективно застосовуватися не можуть. З юридичної точки зору, проведення чергових місцевих виборів в жовтні 2014 року виглядає незрівнянно привабливіше, ніж у жовтні 2015-го. З політичною – все очевидно. Проте вирішувати парламенту», - сказав М.Охендовський.

Водночас представник ЦВК висловив переконання, що для держави було б краще, щоб терміни проведення усіх без винятку чергових місцевих виборів на її території були синхронізовані.