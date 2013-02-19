Голова осередку БЮТ на Донеччині отримав 10 років ув'язнення

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили дружина, громадський захисник І.Канна Тетяна Канн, його адвокат Валерій Буняк та керівник Донецької міської організації "Фронт змін" Ілля Пономаренко.

"Мій чоловік ніколи ніяких хабарів не брав, а сидить через те, що, перебуваючи на посаді, ніколи не підтримував Партію регіонів у всіх її справах", - сказала Т.Канн.

"Ми вважаємо що справа є надуманою, необгрунтованою, в ній відсутні докази. Єдине, чим ця справа обгрунтовується - І.Канн був єдиним серед представників органів самоврядування в Донецькій області від партії "Батьківщина", - зазначив В.Буняк. Підтримуючи думку захисників, І.Пономаренко зауважив, що, "на жаль, останніми роками лише опозиційні керівники сидять в СІЗО або тюрмах, а інші - звільняються на підписку про невиїзд чи отримують умовні терміни".

Говорячи про суть справи, В.Буняк розповів, що п’ять років тому І.Канна було затримано співробітниками УБОЗ та Генеральної прокуратури за обвинуваченням у начебто вимаганні 50 тис. дол. хабара та отриманні першої частини суми - 3 тис. дол., від донецького підприємця за надання дозволів на оренду сміттєзвалища для проведення утилізації сміття та рекультивації землі. Адвокат наголосив, що насправді відповідні документи на користування були надані підприємцю на законних підставах без будь-якої винагороди за це. Втім, як зазначив В.Буняк, справа грунтувалася на заяві підприємця та невідомого посередника, через якого начебто був переданий перший транш грошей. При цьому, як зазначив захисник, затримання І.Канна, як "зобов’язують закони оперативного жанру", чомусь відбулося не під час так званої передачі хабара, а через кілька днів. Більше того, за словами В.Буняка, під час обшуків у будинку посадовця та в його службовому кабінеті ніяких речових доказів, тобто грошей, знайдено не було.

Також адвокат зазначив, що, вивчаючи матеріали справи, він звернув увагу на те, що дозволів судів на проведення обшуків у І.Канна співробітникам УБОЗу не надавалося, так само як не надавалося права проводити стосовно посадовця оперативно-розшукові заходи негласного характеру, а зібрані докази та покази заявників різняться у часі, місці події, назвах валюти та сумі.

В.Буняк зауважив, що результатами таких дій правоохоронців стало те, що його підзахисний, перебуваючи в СІЗО, сім разів оголошував голодування, намагаючись привернути увагу наглядових органів, громадськості до своєї справи, але марно.

Підсумовуючи, адвокат сказав: "Мета цієї справи - налякати інших чиновників, що з ними буде таке само, як з І.Канном, якщо вони співпрацюватимуть із опозицією".

Як повідомлялося, І.Канн був керівником штабу БЮТ у Старобешівському 55-му виборчому окрузі на виборах у Верховну Раду 2007 року і головою Старобешівської районної організації ВО «Батьківщина».