У Тернополі знову не змогли домовитися про дату проведення сесії

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної ради, на сьогоднішній погоджувальній раді під керівництво в. о. голови облради Сергія Тарашевського керівники облради спільно з керівниками фракцій так і не дійшли спільної думки.

Разом із тим вони прийняли звернення до керівників обласних осередків партій, представники яких є членами територіальної виборчої комісії, в якому просять їх забезпечити участь членів своїх партій у другому засіданні ТВК.

«Це дасть можливість Тернопільській обласній раді вирішити питання № 1 – ввести депутатів у обласну раду, а відтак забезпечить повноцінний склад ради і дасть можливість їй нормально працювати», – зазначила під час засідання керівник фракції «ВО «Свобода» в облраді Марія Чашка.

Як повідомляв УНІАН, впродовж останніх трьох місяців вже 5 разів не відбулася бюджетна сесія Тернопільської облради через відсутність кворуму.

Представники опозиційних фракцій не приходять на сесії. Найбільше – з фракції ВО «Свобода». Свої дії вони мотивують тим, що впродовж двох років так і не було введено 19 депутатів замість тих, які стали депутатами інших місцевих рад після виборів 2010 року (в основному це депутати від ВО «Свобода»).

Учора засідання Тернопільської обласної виборчої комісії, на якому мали ввести нових депутатів облради, не відбулося через брак кворуму. На засідання не прийшли 3 члени ТВК від Партії регіонів, 3 – від комуністів та 3 від Народної партії, а тому засідання було неправочинним.

У січні після того, як неодноразово були зірвані бюджетні сесії облради голова облдержадміністрації Валентин Хоптян, а згодом його заступник Петро Гоч обіцяли у разі неприйняття бюджету ініціювати розпуск облради як бездіяльної. Однак жодних подань із цього приводу до Верховної Ради не робили.

Тернопільщина – єдина область, де досі не прийнято обласний бюджет на цей рік.