Голова облради просить Тягнибока вплинути на депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відкритому листі С.Тарашевського до О.Тягнибока, опублікованому сьогодні на офіційному сайті облради.

«На жаль, вже учетверте члени фракції «ВО «Свобода» у Тернопільській обласній раді, попри усі перемовини та домовленості, блокують прийняття вкрай необхідних для області рішень. Так, якщо 23 листопада минулого року представників ВО «Свобода» у сесійній залі було 32, то 25 грудня – лише 1, а 12 лютого (дата проведення сесії, на якій наполягали представники саме вашої політичної сили) – 9. Відвідування сесії третьою частиною найчисельнішої фракції обласної ради (а саме такою є фракція «ВО «Свобода» в обласній раді) унеможливлює прийняття рішення щодо створення екстреної медичної допомоги на Тернопільщині, що несе безпосередню загрозу здоров’ю та життю мешканців краю. Не менш небезпечними є затягування із прийняттям бюджету», – наголошує у листі С. Тарашевський.

Він також зауважує, що за наполяганням фракції ВО «Свобода» у Тернопільській обласній раді пройшли усі бюджетні слухання, як наслідок – враховані доповнення та пропозиції до бюджету на 2013 рік.

«Разом з тим Тернопільщина залишається єдиною областю в Україні, яка не отримала бюджету на поточний рік», – йдеться у листі.

С.Тарашевський також зазначає, що уся національно свідома громадськість Тернопілля зараз протестує проти спроб приватизації Почаївської лаври.

«З огляду на ці тривожні події незрозумілими є дії фракції «ВО «Свободи» в обласній раді, яка своєю неучастю у сесії не дозволяє проголосувати за звернення до керівництва держави щодо недопущення прийняття запропонованого проекту Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України», – вказує в листі С.Тарашевський.

Він також додав, що як в. о. голови обласної ради неодноразово звертався до ЦВК і до народних депутатів України щодо розв’язання питання стосовно введення депутатів до обласної ради.

«Нині ми отримали вже позитивні результати. Сподіваюсь на успішне завершення розпочатих процесів. З огляду на зазначене ми закликаємо вас, шановний Олеже Ярославовичу, як очільника ВО «Свобода», спонукати депутатів Тернопільської обласної ради–членів фракції «ВО «Свобода» переступити через вузькопартійні інтереси та виконати свій депутатський обов’язок – взяти участь у ІІ пленарному засіданні 45 сесії Тернопільської обласної ради, адже громада області чекає від нас усіх, депутатів Тернопільської ради, реальних кроків», – підсумовує в. о. голови облради.

На цю тему: Тернопільська область досі без бюджету - сесію зірвали вп’яте

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого вп’яте за останні три місяці не відбулася бюджетна сесія Тернопільської облради через відсутність кворуму.

Представники опозиційних фракцій не приходять на сесії. Найбільше – з фракції ВО «Свобода». Свої дії вони мотивують тим, що впродовж двох років так і не було введено 19 депутатів замість тих, які стали депутатами інших місцевих рад після виборів 2010 року. Переважно, це депутати від ВО «Свобода».

11 лютого ЦВК розпустила обласну ТВК як бездіяльну, оскільки не було введено нових депутатів облради.

За даними голови обласної організації ВО «Свобода» Володимира Стаюри, до кінця 13 лютого має бути сформована нова обласна ТВК, а до 18 лютого вона повинна надати повноваження новим депутатам облради.