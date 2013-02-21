Регіонал: відпускати Тимошенко й Луценка раніше терміну ніхто не збирається

Юлію Тимошенко та Юрія Луценка відпускати раніше терміну, передбаченого їхніми вироками ніхто не планує, навіть якщо це потрібно для подальшої європейської інтеграції України. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від Партії регіонів Євген Балицький.

«Коли вони відсидять свій термін, тоді й вийдуть на свободу», - заявив регіонал.

«Я б не хотів, щоб на нашу країну тиснули ззовні. Ми готові прислухатися, ми готові орієнтуватися. Але зараз питання стоїть не "коли випустять"», - зазначив Балицький коментуючи вимогу Європи щодо звільнення лідерів опозиції.

«Європейський союз не вимагає випустити конкретно цих, або тих, вони вимагають зміни законодавчої бази, щоб це не стало можливим у принципі», - додав він.