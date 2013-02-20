Перед самітом Україна-ЄС від Януковича чекають «якогось значного жесту»

Президенти Польщі Броніслав Коморовський та Словаччини Іван Гашпарович на зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем планують порушити тему ув'язнених українських політиків, серед яких екс-глава українського уряду Юлія Тимошенко та колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це повідомив сьогодні телеканалу TVP info міністр канцелярії польського Президента, котрий відповідає за міжнародну політику, Яромир Соколовський.

Він відзначив, що Польща сподівається на підписання парафованої минулого року Угоди про асоціацію України та ЄС на саміті "Східного партнерства" восени цього року, додавши, що це стане можливим у випадку виконання українською владою низки умов.

За словами Я.Соколовського, які наводить офіційний сайт глави Польської держави, Б.Коморовський та І.Гашпарович планують переконувати Президента України зробити "якийсь значний жест" напередодні запланованого на 25 лютого саміту Україна-ЄС.

"Це важливо, аби саміт "Східного партнерства" у Вільнюсі закінчився успіхом, і важливо, аби розмови 25 лютого були успішними", - сказав він.

Я.Соколовський зазначив, що "вікно" для підписання Угоди про асоціацію з Україною закриється до згаданого саміту, бо наступного року вся увага вже буде сконцентрована на виборах до Європарламенту, а в 2015 році відбудуться наступні вибори Президента України.

Він нагадав, що Польща була співавтором започаткованої Євросоюзом в 2009 році програми "Східного партнерства" - найбільшим учасником якої є її найбільший безпосередній східний сусід Україна, - і тому зацікавлена в успішному розвитку цього проекту.

Як повідомляв УНІАН, Президент України 20 лютого розпочинає дводенний візит до Польщі, в ході якого сьогодні проведе двосторонню зустріч з Б.Коморовським, а завтра відбудеться тристороння зустріч за участю Президента Словаччини.

Довідка УНІАН. Президент Польщі Б.Коморовський неодноразово публічно закликав В.Януковича вирішити проблему засудженої екс-глави українського уряду Ю.Тимошенко та інших колишніх чиновників, називаючи їх справи перешкодою для євроінтеграції України.

Водночас Б.Коморовський, як і представники польського уряду, займає менш радикальну позицію, ніж інші західні політики, частина з яких називає неможливим підписання Угоди про асоціацію з Україною без звільнення ув'язнених українських політиків.

Представники української влади заявляють, що Ю.Тимошенко, справа якої, на думку більшості оглядачів, стала символом політично мотивованого правосуддя, засуджена правомірно.