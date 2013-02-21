Нардеп Міщенко: Міліція мене, фактично, на півтори години викрала

Про таке заявив сам Андрій Міщенко в ефірі «5 каналу».

Свободівець розповів, як його півтори години тримали в автозаку не реєструючи в райвідділі міліції, на подвір’я якого нардепа привезли.

«Коли я показував своє посвідчення, ні разу, ні один працівник міліції не представився. І в останнє, коли я показував своє посвідчення, офіцер міліції, їхній безпосередній керівник, трьохповерховим матом послав мене разом із посвідченням та скомандував: "Пакуйте його". Тоді мені скрутили руки і запхали в автозак. Після того відвезли у внутрішній дворик Подільського райвідділу міліції. Їдучі в тій клітці, я показував посвідчення працівникам міліції, які мене доправляли безпосередньо. Я думаю, що коли вони усвідомили, що зробили, працівники міліції з автозаку втекли, і у восьмиградусний мороз, десь півтори години у внутрішньому дворику стояв автозак зі мною і ще двадцятьма людьми, які були затримані. Благо телефони не забрали, я зробив дзвінок віце-спікеру парламенту Руслану Кошулинському, він приїхав разом із Андрієм Мохником до райвідділу міліції, де їм сказали, що мене немає серед затриманих. Тобто, фактично, я був викрадений. Тому що в райвідділ мене не завели, ні оформляли жодних документів, ми увесь цей час провели в автозаку. Півтори години я провів а автозаку», - заявив Міщенко.