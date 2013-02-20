Активіст каже, що відсторонення начальника столичного «Беркуту» - показуха

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив координатор Громадянського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк.

«На моїй пам’яті – це вже третій випадок коли полковника Александрова відстороняють. Але щось мені підказує, що ця досвідчена людина щодо режимоохороних функцій, вона повернеться на своє місце. Це надто професійний режимоохоронець для того, щоб його прости списати в утіль, навіть не дивлячись на те, що вчора вперше за всю історію незалежної України зі мною разом в автозаці знаходився народний депутат Міщенко», - заявив Данилюк.