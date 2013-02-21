У ПР заявляють, що вони не підписуватимуть заяву про євроінтеграцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Олійник сказав в інтерв’ю журналістам.

Він наголосив, що необхідне рішення парламенту з цього приводу. Він наголосив: “в цьому абсурді (йдеться про збір підписів під заявою - УНІАН) ми брати участь не будемо”.

Він вважає, що не є правильним ставити підписи не зрозуміло під якими документами.

В.Олійник зазначив, що “різниця між підписами і рішеннями така ж якби всі зібрали підписи в Україні - це було б одне, а коли пройшов би референдум, то сказали б: послухайте, вага інша тому, що в Європі визнають такі речі, а підписи це приватна ініціатива, прохання”.

В.Олійник вважає, що необхідне ухвалення заяви рішеннями парламенту, який є конституційним органом. Він не виключає, що хтось хоче просто не допустити такої постанови, «напевно граючи свідомо чи несвідомо на руку тим, хто проти євроінтеграції України, бо є і такі тут політичні сили».

Він наголосив, що опозиція намагається підмінити рішення парламенту збором підписів. “На мій погляд, ми брати участі у неконституційних та антизаконних діях не будемо”, - сказав В.Олійник.