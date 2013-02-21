У ПР заявляють, що вони не підписуватимуть заяву про євроінтеграцію
Народний депутат України Володимир Олійник (фракція Партії регіонів) заявляє, що фракція ПР не ставитиме підписи під заявою щодо європейських прагнень України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Олійник сказав в інтерв’ю журналістам.
Він наголосив, що необхідне рішення парламенту з цього приводу. Він наголосив: “в цьому абсурді (йдеться про збір підписів під заявою - УНІАН) ми брати участь не будемо”.
Він вважає, що не є правильним ставити підписи не зрозуміло під якими документами.
В.Олійник зазначив, що “різниця між підписами і рішеннями така ж якби всі зібрали підписи в Україні - це було б одне, а коли пройшов би референдум, то сказали б: послухайте, вага інша тому, що в Європі визнають такі речі, а підписи це приватна ініціатива, прохання”.
В.Олійник вважає, що необхідне ухвалення заяви рішеннями парламенту, який є конституційним органом. Він не виключає, що хтось хоче просто не допустити такої постанови, «напевно граючи свідомо чи несвідомо на руку тим, хто проти євроінтеграції України, бо є і такі тут політичні сили».
Він наголосив, що опозиція намагається підмінити рішення парламенту збором підписів. “На мій погляд, ми брати участі у неконституційних та антизаконних діях не будемо”, - сказав В.Олійник.