Кучма припускає, що в Кузьміна вселилась душа сталінського прокурора

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Харкові Л.Кучма в коментарі журналістам зауважив, що подібних провокацій за роки його президентства було “більш ніж достатньо”.

“Коментувати такі речі, з одного боку дуже складно, але з іншого боку - дуже легко. Це чергова звичайна провокація, яких за 12 років я отримав більш ніж достатньо”, - сказав Л.Кучма.

“Я читав сьогодні в літаку якийсь журнал. Сьогодні є наукова теорія, що передаються душі померлих, які жили колись, душам сьогоднішніх. Так мені здається, що один із опричників Йосипа Віссаріоновича Сталіна, якщо тут мова йде про прокурорів, то Вишинський був такий, попав в душу нашого прокурора. Звідси такі дії його”, - сказав Л.Кучма, коментуючи заяву Р.Кузьміна.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого перший заступник генерального прокурора України Р.Кузьмін в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" заявив, що Генеральна прокуратура України має достатню кількість доказів, які підтверджують причетність Л.Кучми до замовлення вбивства журналіста Г.Гонгадзе.