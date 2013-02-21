Адвокат - про «затримання» Кучми: Нісенітниця це все, утка

Про це В.Петруненко заявив у коментарі УНІАН.

“Нісенітниця це все, “утка””, - сказав він.

Довідка УНІАН. Сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що Л.Кучма намагався учора ввечері вилетіти з аеропорту «Жуляни» за кордон, але був затриманий правоохоронцями.

20 лютого перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" заявив, що Генеральна прокуратура України має достатню кількість доказів, які підтверджують причетність Л.Кучми до замовлення вбивства журналіста Г.Гонгадзе.