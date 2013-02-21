Адвокат - про «затримання» Кучми: Нісенітниця це все, утка
12:30, 21 лютого 2013Політика
913 0
Адвокат Віктор Петруненко спростував інформацію деяких ЗМІ про затримання його підзахисного, колишнього Президента України Леоніда Кучми у столичному аеропорту “Київ”
Про Кучму склали "байку"
Про це В.Петруненко заявив у коментарі УНІАН.
“Нісенітниця це все, “утка””, - сказав він.
Довідка УНІАН. Сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що Л.Кучма намагався учора ввечері вилетіти з аеропорту «Жуляни» за кордон, але був затриманий правоохоронцями.
20 лютого перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" заявив, що Генеральна прокуратура України має достатню кількість доказів, які підтверджують причетність Л.Кучми до замовлення вбивства журналіста Г.Гонгадзе.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter