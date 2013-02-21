Комісар ЄС: Тристоронній газовий консорціум зіграє всім на руку

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю для УНІАН та телеканалу “Інтер” в Брюсселі.

“Я думаю, це буде найкращий шлях прийти до гарантій для продавців та покупців, для транзитних партнерів. І саме тому ми пропонуємо дискусії про тристоронній консорціум”, - сказав Г.Еттінгер.

Комісар зазначив, що головним пріоритетом має залишатися безпека постачань.

“Тож, це в інтересах газових виробників та експортерів, тобто наших російських партнерів, транзитних партнерів, тобто України, та її транзитної системи, а також в інтересах споживачів – нашої європейської промисловості”, - сказав він.

Комісар підкреслив, що зараз рішення залежить від України і, можливо, Росії.

“Однак я думаю, це (тристоронній консорціум – УНІАН) буде мати взаємовигідний ефект для всіх цих трьох сторін”, - наголосив Г.Еттінгер.