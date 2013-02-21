Правозахисники просять Євросоюз взятися за українських гомофобів

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch та ще 23 організації закликають керівництво Європейського Союзу на Саміті Україна-ЄС зобов’язати владу України забезпечити дотримання прав гомосексуалістів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Human Rights Watch, повідомляє Радіо Свобода.

«У листі, підписаному 22 українськими неурядовими організаціями, а також Equal Rights Trust і Human Rights Watch, ЄС закликають виступити проти гомофобних законопроектів, які перебувають на розгляді в парламенті України, і засудити напади на ЛГБТ-активістів», – йдеться в повідомленні.

Як заявляють правозахисники, ЄС має дати зрозуміти українській стороні, що дискримінація гомосексуалістів неприйнятна для країни, яка прагне стати членом Євросоюзу.

«Ці гомофобні законопроекти неприйнятні для країни, що прагне до глибших відносин з Європейським Союзом. ЄС має чітко заявити на саміті, що дискримінації ЛГБТ-людей не має бути у країнах-сусідах Євросоюзу», – наголосила представник Human Rights Watch Анна Кірей.

Правозахисники наголошують, що в останні місяці активісти із захисту прав гомосексуалістів в Україні піддавалися нападам з боку неонацистських і націоналістичних груп, а Всеукраїнське об’єднання «Свобода», представники якої є народні депутати України, публічно підтримали атаки.

Human Rights Watch вважає за необхідне, щоб ЄС дав зрозуміти українській владі, що очікує від неї забезпечення ретельного розслідування всіх нападів на активістів і притягнення до відповідальності причетних до цих інцидентів.

Саміт Україна-ЄС відбудеться 25 лютого в Брюсселі (Бельгія).

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня 2012 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)». Законопроектом пропонується заборонити пропаганду гомосексуалізму і встановити кримінальну відповідальність за порушення цієї заборони. Також пропонується встановити відповідальність за дії, які пропагують відносини сексуального характеру осіб однієї статі, зловживання свободою діяльності друкованих ЗМІ або використання телерадіоорганізацій для пропаганди гомосексуалізму.

12 грудня Європарламент закликав Верховну Раду відкликати проект закону щодо заборони пропаганди гомосексуалізму.