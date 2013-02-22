Опозиція чекає нічного штурму сесійного залу

Про це вони написали у соціальних мережах.

"Переходимо у ВР в повну бойову готовність. У регіоналів - остання ніч, щоб розблокувати зал. Готові до штурму. Встановили камери для зйомок", - написав депутат від "Батьківщини" Андрій Шевченко у своєму "Твітері".

"Найближчим часом очікуємо штурму Ради (маємо таку інформацію). Встановили камери. Загалом нас тут небагато. Було б непогано, якби нас підтримали колеги і журналісти. Якщо на телеканалах є камери, моніторте ситуацію навколо Ради", - зазначив депутат від "Батьківщини" Микола Княжицький у Facebook.

Близько 23 години до сесійної зали завітали три депутата від Партії регіонів, повідомляє Українська правда.