Каховських журналістів не пустили на діалог з Януковичем

У м. Таврійськ (територія Каховської міськради, Херсонська область) сьогодні, 22 лютого, журналісти каховських видань не змогли потрапити на територію агропідприємства «Green Team», де був розташований один із майданчиків для прямого включення в рамках телепроекту «Діалог з країною» за участю Президента України Віктора Януковича.

Як повідомляє газета «Каховские новости», представник ТОВ «Green Team» на пустив журналістів цього видання на знімальний майданчик, «аргументувавши заборону тим, що у працівників газети немає якогось «листа» і вони перебувають на території приватного підприємства». На питання журналістів, які саме листи потрібні, їм не повідомили. Охороні підприємства було суворо наказано не пропускати місцеві ЗМІ на територію, пише видання.

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Згідно з повідомленням, у конфліктну ситуацію втрутилися представники Херсонської обласної державної адміністрації, які повідомили журналістам, що їх не допускають всередину для висвітлення заходу, оскільки цей захід «не для журналістів, а для людей».

Проте, коли журналіст газети спробував пройти через пост охорони підприємства не як журналіст, а як простий громадянин, це також не дало результату, пишуть «Каховские новости».

Видання також відзначає, що в Каховці місцева влада нічого не повідомляла щодо планів участі місцевих жителів у телемості з Президентом із майданчика ТОВ «Green Team». Не було повідомлень ні в пресі, ні на заходах виконкому. «Каховские новости» дізналися про це з неофіційних джерел. При цьому, мер міста О.Карасевич і його заступник П.Пуляєв були на знімальному майданчику задовго до початку прямого ефіру.

ТОВ «Green Team» займається купівлею, зберіганням і продажем овочів.