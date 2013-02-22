У журналістів, які проривалися на діалог з Януковичем, вимагали меддовідки
В Одесі міліція відправляє за медичними довідками журналістів, які бажають пройти до дитячого закладу №195 по вулиці Космонавтів, 29/4, звідки планується пряме включення в рамках телепроекту «Діалог з країною».
Як передає кореспондент УНІАН, сходити за медичною довідкою запропонував один із міліціонерів, які стояли в оточенні біля дитячого садочка. Медичну довідку також вимагали і в інших представників ЗМІ.
Як розповів УНІАН кореспондент видання «Взгляд из Одессы» Ігор Столяров, заступник начальника Головного управління МВС України в Одеській області Дмитро Фучеджі, який прибув на місце, заявив йому, що в дитячому садочку зараз карантин, тому потрібно піти до поліклініки, щоб узяти довідку. «Тоді вас пустять», - сказав Д.Фучеджі. Я запитав: «Карантин оголошено, щоб звідти не розповсюджувалася зараза?». А він у відповідь: «Ні, щоб туди не прорвалися...», - розповів І. Столярів.
Біля дитячого садочка перебувають близько 100 міліціонерів. Вони стоять уздовж огорожі, а частина (спецпідрозділ «Беркут») – в автобусах.
Співробітники міліції нікого не підпускають до будівлі, не даючи пройти навіть мешканцям довколишніх житлових будинків, літнім людям, примушуючи йти в обхід. Безпосередньо у дитсадок пустили тільки тих, у кого були спеціальні запрошення.
Сьогодні, 22 лютого, Президент України Віктор Янукович відповідає на питання громадян у рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється в прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів.