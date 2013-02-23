Томенко: регіонали не зможуть працювати, доки не виженуть осіб 10

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, коментуючи розблокування роботи ВР, М.Томенко зауважив, що, як він і прогнозував, розблокування парламенту почалося із компромісного варіанту - своєрідного переходу до персонального голосування, яке повинно завершитися запровадженням нової системи «Рада», яка, беззаперечно, носитиме виключно персональний характер ухвалення рішень.

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«Але цілком очевидно, що навіть у цій «перехідній версії» персонального голосування для того, щоб Партії регіонів впливати на результат ухвалення рішень, їй необхідно вирішити питання із близько десятьма депутатами, які в силу різних обставин не ходили раніше і, очевидно, зараз не будуть ходити і працювати у сесійній залі», - зазначив політик.

Він зауважив, що вихід із такої ситуації простий: депутати Партії регіонів провинні провести «профілактичну роботу» з такими своїми колегами, а ті, відповідно, написати заяви про відмову від депутатських мандатів. «На заміну їм прийдуть ті народні депутати, які знаходяться у партійному списку нижче. Це дасть можливість змобілізувати депутатів та забезпечити ефективну роботу фракції Партії регіонів», - вважає М.Томенко.

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«З іншого боку, ми все одно приречені вносити зміни до Регламенту ВР стосовно мінімізації використання так званої процедури скороченого голосування, упорядкування голосування законопроектів у другому читанні та низку інших рішень, які би почали перетворювати Верховну Раду на парламент України», - зазначив політик.