Рада проголосувала за особисте голосування (документ)

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 339 із 350 парламентаріїв, зареєстрованих в сесійній залі.

Як зауважив голова ВР Володимир Рибак, закон передбачає, що у разі виявлення на пленарному засіданні факту порушення вимог особистого голосування, тобто голосування за іншого народного депутата, розгляд питання порядку денного на вимогу депутата, який виявив цей факт, зупиняється.

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Потім головуючий на пленарному засіданні встановлює присутність відповідного депутата у залі засідань ВР, а у разі його відсутності доручає Лічильній комісії вилучити картку і передати її головуючому на пленарному засіданні. Далі проводиться повторне голосування з питання, яке ставилося перед цим на голосування.

“Хочу зауважити, що керівники депутатських фракцій дуже ретельно і всебічно проговорили кожне положення цього законопроекту. Закон є у Комітеті по регламенту”, - сказав В.Рибак.