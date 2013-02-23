Мер Сум заявив, що вже підготував травмпункт для Мірошниченка

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.Мінаєв написав напередодні на своїй сторінці в Facebook у відповідь на те, що 22 лютого мер Харкова Геннадій Кернес пообіцяв, що зламає І.Мірошниченку руки й ноги, якщо той приїде до Харкова рушити пам`ятники Леніну.

«Передзвонив у підпорядкований мені травмпункт міста Суми при 1-й міськлікарні. Наказав тримати напоготів гіпсові комплекти на чотири поламані руки й чотири поламані ноги народного депутата Ігоря Мірошниченка! Крім того, поки ”швидка допомога” ще на балансі міста, суворо наказав тримати в баку реанімаційного автомобіля (у нас це Форд Транзит Медікал) такий обсяг пального, щоб можна було оперативно змотатися із Сум до Харкова й в Охтирку – по разу в кожен населений пункт Слобожанщини :) Треба ж буде якось рятувати бідолагу :)”, - написав мер Сум.

Як повідомляв УНІАН, минулої п`ятниці, 15 лютого, у м. Охтирка Сумської області понад 10 свободівців на чолі з І.Мірошниченком зруйнували пам`ятник Леніну. Пізніше Г.Мінаєв підтримав цю акцію й запропонував І.Мірошниченку зруйнувати також пам`ятники Леніну в Сумах.

”Обіцяю, що мої оплески із приводу Охтирки перейдуть у бурхливі овації з приводу майбутніх двічі аналогічних подій у Сумах” - написав Г.Мінаєв у соцмережі.

А вчора, 22 лютого, в Сумах депутати обласної ради проголосували за те, щоб СБУ звернуло увагу на висловлювання мера Сум у соціальній мережі facebook, стосовно публічного демонтажу пам`ятника Леніну в Охтирці. На думку депутатів, Г.Мінаєв має не той статус, який дозволяє йому висловлювати таку позицію. У відповідь на це міський голова Сум відреагував так: «Пропоную цього Мінаєва просто розстріляти в потилицю, чим так любили займатися деякі комуняки з 1917 по 1953 рік. Що там «займатися»? Немає людини – немає проблеми. P.S. Від своїх слів я відмовлятися не має наміру й готовий їх повторити хоч із трибуни сесії обласної ради, хоч на сесії міської ради (прямо з президії!), хоч у СБУ, хоч де!».

На сьогодні, 23 лютого, в Охтирці заплановано два мітинги - комуністів і «свободівців»: мерія отримала відповідні заявки. Поки що їх розглядає суд, оскільки ці акції можуть перерости в силове протистояння, оскільки КПУ планує встановити на постаменті новий пам`ятник Леніну, а «Свобода» за допомогою 5 народних депутатів перешкодити цьому.