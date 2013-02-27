Студенти влаштували пікет проти законопроекту «Про вищу освіту»

Близько 150 студентів проводять пікетування, вимагаючи від депутатів з фракції Партії регіонів Сергія Ківалова, Григорія Калетніка та Миколи Сороки відкликати свій законопроект про вищу освіту як такий, що звужує права і свободи студентів.

Як передає кореспондент УНІАН, акція студентів проходить біля будівлі комітетів ВР, де відбуваються організовані парламентським Комітетом з питань науки й освіти слухання щодо проектів законів про вищу освіту.

Студенти тримають транспаранти “Вимагаємо системних змін”, “За вільну, якісну, доступну освіту!”, “Ми проти деградації освіти”.

На вулиці Банковій, де знаходиться профільний парламентський комітет, студенти встановили звукопідсилювальну апаратуру, і студентські активісти по черзі виступають перед тими, хто зібрався.

Між студентським пікетом і входом до будівлі парламентських комітетів міліціонери встановили металеву огорожу, а усього за порядком під час акції слідкують близько двох десятків міліціонерів.

Як заявляють у своїх виступах представники студентської громади, проект, поданий провладними депутатами, нівелює університетську автономію, поглиблює процес комерціалізації освіти. Також вони наголошують, що цей проект закону № 1187 фактично дублює попередній міністерський, відкликаний після масових студентських протестів 2010-2012 років. Студенти навели декілька пунктів законопроекту, які звужують права і свободи студентів. Серед них положення про те, що згідно з законопроектом, адміністрація ВНЗ буде визначати, скільки студентів отримуватимуть стипендію; Міносвіти буде на власний розсуд вирішувати, що, як і коли вчитимуть студенти; абітурієнти знову будуть складати вступні іспити, що поверне корупцію у ВНЗ; єдиним представником інтересів студентства буде підконтрольна Міносвіти Всеукраїнська студентська рада.