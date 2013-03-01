У ГПУ називають недолугими заяви Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві журналістам заявила заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Лілія Фролова.

“На сьогоднішній день захист Тимошенко, як і сама підозрювана, маніпулюють засобами масової інформації, подаючи цю інформацію з приводу свідків, які на сьогоднішній день допитуються в рамках кримінальної справи і дискредитують їх, роблячи такі заяви - з приводу кримінальних справ, які начебто порушені відносно цих свідків”, - сказала Л.Фролова і додала: “Я хочу заявити, що це повна маячня, я скажу, що це буде м’який комплімент по відношенню до цих заяв”.

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За словами Л.Фролової, на сьогоднішній день свідки, які допитуються в рамках кримінальної справи, допитувалися і раніше в різні роки при різних президентах, і різних генеральних прокурорах, і казали те саме, що кажуть зараз.

“Свідки які допитуються є фактичним відображенням того середовища, в якому оберталася Тимошенко в 90-ті роки. І тут, я вважаю, умісно сказати таку фразу, що свідків як і батьків не обирають”, - зазначила Л.Фролова.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня 2012 року син убитого народного депутата Є.Щербаня Р.Щербань заявив, що вважає екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко причетною до вбивства у 1996 році його батька і закликав прокуратуру провести розслідування.

Після цього народний депутат Геннадій Москаль заявив, що «Руслана Щербаня примусили звинуватити екс-прем'єра Ю.Тимошенко у вбивстві батька в обмін на уникнення відповідальності за злочин.

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«18 лютого цього року біля села Сидорове Слов'янського району Донецької області було знайдено труп 26-річного жителя Донецька Дроздова». «Смерть настала внаслідок вогнепального поранення в груди. Від співробітників МВС, яким можна довіряти, мені стало відомо, що вбивство Дроздова в лісі під час полювання скоїв Руслан Щербань (син убитого в 1996 р. народного депутата Євгена Щербаня) зі своїм товаришем», - цитувало повідомлення прес-служби Г.Москаля «Дзеркало тижня. Україна».

18 травня 2012 р. міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко відмовився коментувати журналістам у Донецьку заяву Г.Москаля про можливу причетність Р.Щербаня до вбивства.

21 травня 2012 року Г.Москаль заявив, що Міністерство внутрішніх справ і прокуратура Донецької області спотворюють інформацію щодо вбивства Дроздова і можливої причетності до цього Р.Щербаня.