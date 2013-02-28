Батьківщина радить Генпрокуратурі почитати КПК

У політичній партії "Батьківщина" закликають Генеральну прокуратуру припинити розповсюдження «провокаційних» заяв щодо екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Про це йдеться у заяві, переданій УНІАН прес-службою партії.

«Сьогодні заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Лілія Фролова заявила, що лідер опозиції Юлія Тимошенко та її захист начебто затягують слідство (у справі про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня - УНІАН). Вимушені заявити, що це чергова неправда від Генпрокуратури, яка замість розслідування злочинів займається чорною пропагандою і за наказом Банкової вводить суспільство в оману», - йдеться у заяві.

«Уся країна також бачила цих так званих «свідків» у справі Щербаня, які 17 років мовчали і навіть не згадували ім‘я Юлії Тимошенко. Ці так звані свідки почали раптом щось «пригадувати» лише після того як опинилися на гачку ГПУ, а проти них були відкриті кримінальні справи. При цьому вони посилалися на слова третіх-четвертих осіб, алкоголіків/наркоманів та мерців», - зазначає прес-служба.

У партії нагадали, що ці особи не були знайомі з Ю.Тимошенко і ніколи з нею не спілкувалися.

«З огляду на це, вимагаємо від ГПУ припинити займатися провокаціями, радимо прочитати норми КПК та забезпечити право Юлії Тимошенко на захист, яке передбачає особисту присутність на допитах свідків. До цього часу лідера опозиції такого права позбавляли. Також нагадуємо, що Юлія Тимошенко вже написала з десяток заяв з цього приводу, вимагаючи нарешті відновити її права», - заявляють у «Батьківщині».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 лютого, заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Л.Фролова заявила, що Ю.Тимошенко не відмовляється давати покази у справі про вбивство у 1996 році народного депутата Є.Щербаня, але поки що їх не надавала.

Вона додала, що надання показів є правом підозрюваної, а не її обов’язком.

Разом з тим Л.Фролова запевнила, що слідство застосовує всі методи для того, щоб права Ю.Тимошенко були дотримані. Прокурор наголосила, що ніхто не буде “хапати і завантажувати Тимошенко” в автомобіль, щоб доставити її до суду на допит свідка, оскільки всі розуміють, що такі дії будуть використані проти слідства.

Водночас Л.Фролова підкреслила, що на сьогодні захист Ю.Тимошенко, так само як і сама підозрювана, навмисно затягують розслідування справи. На переконання слідчих, підозрювана не хоче брати участь в розслідуванні справи і в її розгляді у суді.

Довідка УНІАН. Генпрокурор Віктор Пшонка 18 січня заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком навмисного вбивства Є.Щербаня з корисливих мотивів.

Печерський районний суд Києва за клопотанням сторони звинувачення почав 13 лютого проведення слідчих дій у рамках досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня. Суд допитав двох свідків - Ігоря Мар’їнкова і Сергія Зайцева. Допити проходили за відсутності Ю.Тимошенко, яка вимагала від суду забезпечити її присутність на судових засіданнях. Разом з тим у ДПтС заявляли, що Ю.Тимошенко відмовлялась бути присутньою на допитах.

Допит наступного свідка у Печерському суді заплановано на 4 березня.