Власенко: Після вбивства Щербаня на рахунки сина екс-губернатора впало $2 млн

Через два дні після вбивства у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня з рахунків його дружини на рахунки сина екс-губернатора Донецької та Сумської областей Володимира Щербаня було перераховано 2 млн доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це під час перехресного допиту в рамках судового слідства у справі про вбивство Є.Щербаня заявив захисник Сергій Власенко.

Зокрема, захисник назвав адресу, за якою В.Щербань був зареєстрований у США у 1996 році після вбивства Є.Щербаня, і ця адреса також є місцем реєстрації фірми сина В.Щербаня Артема, який пройшов під номером 57 у народні депутати за списком Партії регіонів.

При цьому В.Щербань, який сьогодні допитується як свідок, ствердно відповів на запитання, чи відома йому ця адреса. Проте повної відповіді на запитання, чи були перераховані кошти, він не дав, оскільки слідчий суддя Ганна Медушевська зняла це питання. При цьому суддя не пояснила, чому саме вона його зняла.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 березня, в Апеляційному суді міста Києва проводиться допит колишнього губернатора Донецької та Сумської областей В.Щербаня у справі про вбивство Є.Щербаня. В.Щербань розповів, що був бізнес-партнером Є.Щербаня, часто з ним спілкувався, мав приятельські стосунки.

Довідка УНІАН. Генпрокурор Віктор Пшонка 18 січня заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком навмисного вбивства Є.Щербаня з корисливих мотивів.

Печерський районний суд Києва розпочав 13 лютого проведення слідчих дій у рамках досудового розслідування справи про вбивство депутата Є.Щербаня.