Щербань каже, що не заявляв на Тимошенко раніше, бо боявся
Екс-губернатор Донецької області Володимир Щербань стверджує, що не заявляв раніше про причетність Юлії Тимошенко та Павла Лазаренка до вбивства Євгена Щербаня, бо серйозно боявся за своє життя.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Щербань сказав сьогодні на допиті в Апеляційному суді Києва, даючи відповіді на запитання адвоката Ю.Тимошенко Олександра Плахотнюка.
Зокрема, на запитання, чому, маючи інформацію про загрозу життю Є.Щербаню, він не звернувся до правоохоронних органів, В.Щербань відповів: “Питання, звичайно, цікаве... Не бачив у цьому доцільності”.
Водночас на запитання, чому він не звернувся до правоохоронців вже після вбивства Є.Щербаня, екс-губернатор сказав: “Я ж не самогубець, щоб виходити на площу і кричати, хто убив Є.Щербаня... Не звертався, тому що розумів, що це стануть останні мої слова”.
Крім того, В.Щербань пояснив, що це однією з причин замовчування інформації, якою він володів, була недовіра до правоохоронних органів.
“Я ще раз повторюю - я хотів жити ще”, - наголосив свідок.
За словами В.Щербаня, він ділився інформацією, яку мав щодо вбивства Є.Щербаня, з людьми зі свого вузького кола, спілкуючись зі своїми помічниками, “але ще казав, щоб вони тримали язик за зубами”.
Разом з тим він пояснив суду, чому зараз він надає свідчення. “Зараз про це почали говорити всі, а тоді ніхто би нічого не зробив”, - сказав екс-губернатор.
“Коли мене викликали в Генпрокуратуру, я почав відповідати на всі запитання по суті. До цього мене ніхто не запитував”, - зазначив В.Щербань.