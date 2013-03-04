Щербань каже, що не заявляв на Тимошенко раніше, бо боявся

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Щербань сказав сьогодні на допиті в Апеляційному суді Києва, даючи відповіді на запитання адвоката Ю.Тимошенко Олександра Плахотнюка.

Зокрема, на запитання, чому, маючи інформацію про загрозу життю Є.Щербаню, він не звернувся до правоохоронних органів, В.Щербань відповів: “Питання, звичайно, цікаве... Не бачив у цьому доцільності”.

Водночас на запитання, чому він не звернувся до правоохоронців вже після вбивства Є.Щербаня, екс-губернатор сказав: “Я ж не самогубець, щоб виходити на площу і кричати, хто убив Є.Щербаня... Не звертався, тому що розумів, що це стануть останні мої слова”.

Крім того, В.Щербань пояснив, що це однією з причин замовчування інформації, якою він володів, була недовіра до правоохоронних органів.

“Я ще раз повторюю - я хотів жити ще”, - наголосив свідок.

За словами В.Щербаня, він ділився інформацією, яку мав щодо вбивства Є.Щербаня, з людьми зі свого вузького кола, спілкуючись зі своїми помічниками, “але ще казав, щоб вони тримали язик за зубами”.

Разом з тим він пояснив суду, чому зараз він надає свідчення. “Зараз про це почали говорити всі, а тоді ніхто би нічого не зробив”, - сказав екс-губернатор.

“Коли мене викликали в Генпрокуратуру, я почав відповідати на всі запитання по суті. До цього мене ніхто не запитував”, - зазначив В.Щербань.