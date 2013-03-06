Рибак радиться з представниками фракцій

Про це у коментарі УНІАН повідомив лідер фракції Комуністичної партії України Петро Симоненко.

Він зазначив, що засідання продовжується, проте жодних домовленостей не досягнуто.

За словами П.Симоненка, на нараді КПУ представляв він, Партію регіонів — голова фракції Олександр Єфремов, а інші фракції — заступники голів.

Як повідомляв УНІАН, учора, 5 березня, опозиційні депутати заблокували роботу парламенту на знак протесту проти подання голови ВР В.Рибака до ВАСУ щодо позбавлення депутата від «Батьківщини» Сергія Власенка повноважень.

Також опозиційні фракції звинувачують голову регламентного комітету Володимира Макеєнка у фальсифікації рішення комітету, на підставі якого В.Рибак звернувся до ВАСУ.