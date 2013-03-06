Бойка тішать результати переговорів Януковича і Путіна

Віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко позитивно оцінює результати поїздки української делегації на чолі з Президентом Віктором Януковичем на переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним до Москви 4 березня 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні перед засіданням Кабінету міністрів.

«Як ви знаєте, відбувся візит, результати позитивні, тому що обговорено широке коло питань, у нас хороші перспективи співпраці з великої кількості питань. Зокрема обговорювалися енергетичні питання, рухатимемося вперед», - сказав віце-прем'єр.

На тему: Кличко вимагає, щоб Янукович у ВР розповів, про що говорив із Путіним

При цьому він не уточнив, чи досягнуто конкретні домовленості щодо ціни на газ.

«Як я вже сказав, маємо хороші перспективи співпраці у цій сфері», - відзначив Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, В.Янукович 4 березня перебував у Москві з робочим візитом.

1 березня прес-секретар Президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Президенти Росії і України В.Путін і В.Янукович на майбутніх 4 березня переговорах в Москві обговорять енергетичну співпрацю двох країн, зокрема ситуацію, пов'язану з газотранспортною системою України, але жодного документа підписувати за підсумками зустрічі не планується.